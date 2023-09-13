МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили об обстреле боевых позиций Азербайджанской армии в Агдамском направлении.

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили об обстреле боевых позиций Азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, 13 сентября примерно в 12:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу боевые позиции Азербайджанской армии в Агдамском направлении.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты необходимые меры", - говорится в сообщении.