Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана

22 августа с 06:15 до 07:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позиция

22 августа с 06:15 до 07:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тертерского, Ходжалинского и Агдамского районов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.