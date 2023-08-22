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Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана

Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана 22 августа с 06:15 до 07:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позиция
Армия
22 августа 2023 г. 10:09
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана

22 августа с 06:15 до 07:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Тертерского, Ходжалинского и Агдамского районов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

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Версия на английском языке Azerbaijan prevents illegal Armenian detachments’ attempts to install fortification facilities
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlılarının fortifikasiya qurğuları quraşdırması cəhdlərinin qarşısı alınıb

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