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Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской армии

Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской армии 21 августа с 06:20 до 08:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджа
Армия
21 августа 2023 г. 09:42
Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской армии

21 августа с 06:20 до 08:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Тартерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены" - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Attempts of illegal Armenian detachments to install long-term fortification facilities prevented 
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlılarının uzunmüddətli fortifikasiya qurğuları quraşdırmasının qarşısı alınıb

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