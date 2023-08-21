Предотвращена попытка армян установить фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской армии

21 августа с 06:20 до 08:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджа

21 августа с 06:20 до 08:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Тартерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены" - говорится в сообщении.