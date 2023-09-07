Предотвращена очередная провокация незаконных армянских формирований на Агдамском направлении

7 сентября около 10:05 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги с целью приблизиться к позициям азербайдж

7 сентября около 10:05 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги с целью приблизиться к позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района..

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями нашей армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.