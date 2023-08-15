Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

12 августа силами Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) в южном направлении Каспийского моря была предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

12 августа силами Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) в южном направлении Каспийского моря была предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

В результате проведенных оперативных мероприятий на территории поселка Нариманабад Лянкяранского района были задержаны житель Сумгайыта Алиев Эдуард Рахман оглу(1993 г.р.) и житель села Годман Масаллинского района Ализаде Нуреддин Ширван оглу(1992 г.р.) У них изъято в общей сложности 11 кг 592,44 г наркотических средств.

Кроме того, в южном направлении Каспийского моря было отправлено пограничное сторожевое судно, усилена охрана прибрежной зоны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.