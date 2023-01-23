Предотвращена контрабанда более 5 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

23 января на служебной территории погранзаставы погранотряда "Гёйтепе", расположенной недалеко от села Меликгасымлы Джалилабадского района, был предотвращен контрабандный ввоз наркотических средств из Ирана на территорию Азербайджана.

23 января на служебной территории погранзаставы погранотряда "Гёйтепе", расположенной недалеко от села Меликгасымлы Джалилабадского района, был предотвращен контрабандный ввоз наркотических средств из Ирана на территорию Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы, в результате проведенных пограничных поисково-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты 5 кг 300 г марихуаны, 250 таблеток психотропного препарата "Метадон М-40".

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.