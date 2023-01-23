Предотвращена контрабанда более 5 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

23 января на служебной территории погранзаставы погранотряда "Гёйтепе", расположенной недалеко от села Меликгасымлы Джалилабадского района, был предотвращен контрабандный ввоз наркотических средств из Ирана на территорию Азербайджана.
Как сообщили Report в пресс-службе Государственной пограничной службы, в результате проведенных пограничных поисково-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты 5 кг 300 г марихуаны, 250 таблеток психотропного препарата "Метадон М-40".
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.