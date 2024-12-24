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Предотвращена контрабанда более 23 кг наркотиков в Азербайджан через Каспийское море

Предотвращена контрабанда более 23 кг наркотиков в Азербайджан через Каспийское море Предотвращена контрабанда большой партии наркотиков в Азербайджан через Каспийское море.
Армия
24 декабря 2024 г. 11:07
Предотвращена контрабанда более 23 кг наркотиков в Азербайджан через Каспийское море

Предотвращена контрабанда большой партии наркотиков в Азербайджан через Каспийское море.

Как сообщили Report в пресс-службе Госпогранслужбы, в результате взаимодействия подразделений Береговой охраны командования Госпогранслужбы и пограничных судов в Каспийском море выявлены 13 подозрительных свертков.

При досмотре свертков обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 23 кг 745 г (23 кг 475 г марихуаны, 270 г опия) и 500 таблеток метадона М-40.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər dənizi ilə 23 kiloqramdan artıq narkotikin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

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