Предотвращена контрабанда более 23 кг наркотиков в Азербайджан через Каспийское море

Предотвращена контрабанда большой партии наркотиков в Азербайджан через Каспийское море.

Предотвращена контрабанда большой партии наркотиков в Азербайджан через Каспийское море.

Как сообщили Report в пресс-службе Госпогранслужбы, в результате взаимодействия подразделений Береговой охраны командования Госпогранслужбы и пограничных судов в Каспийском море выявлены 13 подозрительных свертков.

При досмотре свертков обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 23 кг 745 г (23 кг 475 г марихуаны, 270 г опия) и 500 таблеток метадона М-40.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.