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Предотвращена контрабанда 40 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда 40 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан 10 мая около 02:30 благодаря бдительности пограничного наряда на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" был предотвращен контрабандный ввоз наркотических средств на территорию Азербайджана.
Армия
11 мая 2023 г. 12:31
Предотвращена контрабанда 40 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

10 мая около 02:30 благодаря бдительности пограничного наряда на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" был предотвращен контрабандный ввоз наркотических средств на территорию Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что в результате проведенных пограничных поисково-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты три пакета с наркотическими средствами общим весом 39 кг 300 г (37 кг 400 г марихуаны, 1 кг 900 г опиума) и 1180 психотропных таблеток "метадона".

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana 40 kq-a yaxın narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

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