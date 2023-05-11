Предотвращена контрабанда 40 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

10 мая около 02:30 благодаря бдительности пограничного наряда на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" был предотвращен контрабандный ввоз наркотических средств на территорию Азербайджана.

10 мая около 02:30 благодаря бдительности пограничного наряда на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" был предотвращен контрабандный ввоз наркотических средств на территорию Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что в результате проведенных пограничных поисково-оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты три пакета с наркотическими средствами общим весом 39 кг 300 г (37 кг 400 г марихуаны, 1 кг 900 г опиума) и 1180 психотропных таблеток "метадона".

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.