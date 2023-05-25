Предотвращен ввоз 13 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

24 мая в 11:55 на служебной территории пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) на участке несения службы пограничного отряда "Гёйтепе" был предотворщен незаконный ввоз наркотиков в Азербайджан жителями села Зевин Ярдымлинского ра

24 мая в 11:55 на служебной территории пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) на участке несения службы пограничного отряда "Гёйтепе" был предотвращён незаконный ввоз наркотиков в Азербайджан жителями села Зевин Ярдымлинского района - Ширбековым Шамо Фаиг оглу и Ширбековым Ильясом Рахиб оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Сообщается, что в результате пограничного досмотра и оперативных мероприятий на месте происшествия было обнаружено и изъято 13 кг наркотиков (11 кг марихуаны, 2 кг метамфетамина) общим весом 13 кг.

По факту оперативно-следственные мероприятия продолжаются.