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Предотвращен ввоз 13 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен ввоз 13 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан 24 мая в 11:55 на служебной территории пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) на участке несения службы пограничного отряда "Гёйтепе" был предотворщен незаконный ввоз наркотиков в Азербайджан жителями села Зевин Ярдымлинского ра
Армия
25 мая 2023 г. 11:42
Предотвращен ввоз 13 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

24 мая в 11:55 на служебной территории пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) на участке несения службы пограничного отряда "Гёйтепе" был предотвращён незаконный ввоз наркотиков в Азербайджан жителями села Зевин Ярдымлинского района - Ширбековым Шамо Фаиг оглу и Ширбековым Ильясом Рахиб оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Сообщается, что в результате пограничного досмотра и оперативных мероприятий на месте происшествия было обнаружено и изъято 13 кг наркотиков (11 кг марихуаны, 2 кг метамфетамина) общим весом 13 кг.

По факту оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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