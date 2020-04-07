Зампред комитета: Предоставление жилья военнослужащим - событие исключительной важности

"Целесообразнее рассматривать вопрос обеспечения жильем военнослужащих не просто с точки зрения предоставления жилплощади, а в более важном аспекте - поддержании морально-психологического и боевого настроя азербайджанских военнослужащих, стоящих на страже государственной безопасности".

Об этом Report заявил заместитель председателя парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу.

Он подчеркнул, что солдат на передовой - это в первую очередь гражданин, заботы которого должны найти решение: “Азербайджанское государство решает социальные проблемы наших военнослужащих. Чтобы армия была сильной и боеспособной, должны быть решены социальные проблемы военнослужащих. Проявляя заботу о военнослужащих, наше государство принимает меры по их обеспечению жильем, улучшению их социального благосостояния, бытовых условий. Претворяя в жизнь эти меры, то есть избавив личный состав от решения социальных проблем, государство тем самым позволяет им полностью сосредоточиться на исполнении воинских обязанностей - служении Родине.

И это крайне важно для Азербайджана, живущего в состоянии войны. Несомненно, существуют различные способы защиты национальной безопасности. Ныне защита национальной безопасности предусматривает широкий спектр возможностей - от мягкой силы до военной силы. На нынешнем витке исторического развития именно на армию возлагается первоочередная задача. Потому что наши солдаты стоят на страже рубежей Родины, выступая в роли гарантов территориальной целостности и национальной безопасности. Наше государство проявляет постоянную заботу о военнослужащих, с одной стороны решая их социально-бытовые проблемы, а с другой - оснащая армию современным арсеналом. Все это носит комплексный характер. Солдат на передовой в первую очередь гражданин, заботы которого должны найти свое решение".

Хикмет Бабаоглу: "Избавив личный состав от решения социальных проблем, государство тем самым позволяет им полностью сосредоточиться на исполнении воинских обязанностей - служении Родине ".

Депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде расценил обеспечение социальных нужд военнослужащих в контексте усиления Вооруженных сил Азербайджана:

"Забота государства об армии укрепляет азербайджанское государство. Все это придает уверенность военнослужащим. Отправляясь воевать за Родину, они ощущают уверенность в том, что государство позаботится не только о них, но и об их семьях.

Азербайджан находится в состоянии войны. Военные действия ведутся не только в окопах, но и в информационной плоскости. Поэтому мы должны стремиться к усилению нашего государства и тому, чтобы наша армия стала самой сильной в регионе. Уверен, азербайджанское государство предпримет серьезные шаги по всестороннему решению социальных проблем наших военнослужащих".

Напомним, что в поселке Говсаны при участии президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось открытие нового жилого комплекса.

Депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде: "Мы должны стремиться к усилению нашего государства и тому, чтобы наша армия стала самой сильной в регионе".

На основании обращения комиссии, созданной Указом Президента Ильхама Алиева "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики", с целью обеспечения военнослужащих квартирами в комплексе выделено 436 полностью отремонтированных квартир.

Квартиры не только полностью отремонтированы, но и оснащены необходимой мебелью и системой комби. В комплексе построены два детских сада на 90 мест каждый и школа на 1920 ученических мест. Жилой комплекс раскинулся на территории в 20 гектаром. Здесь установлены системы освещения, благоустроена территория, созданы парк и мини-футбольные площадки для эффективной организации досуга детей.

Военнослужащие и члены их семей выразили признательность Верховному главнокомандующему, первому вице-президенту и руководству Министерства обороны за созданные условия и проявленную заботу.