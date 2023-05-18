Предложено создать центры для психологической реабилитации военнослужащих запаса

Было предложено создать центры для психологической реабилитации военнослужащих, находящихся в запасе

Предложено создать центры для психологической реабилитации военнослужащих, находящихся в запасе.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на презентации промежуточных итогов проекта "Координация и трансформация служб психического здоровья в постконфликтный период“.

По его словам, необходимо создать при министерстве обороны центры по психологической реабилитации демобилизованных военнослужащих: "Мы готовы оказать поддержку в этом вопросе".