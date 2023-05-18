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Предложено создать центры для психологической реабилитации военнослужащих запаса

Предложено создать центры для психологической реабилитации военнослужащих запаса Было предложено создать центры для психологической реабилитации военнослужащих, находящихся в запасе
Армия
18 мая 2023 г. 11:13
Предложено создать центры для психологической реабилитации военнослужащих запаса

Предложено создать центры для психологической реабилитации военнослужащих, находящихся в запасе.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев на презентации промежуточных итогов проекта "Координация и трансформация служб психического здоровья в постконфликтный период“.

По его словам, необходимо создать при министерстве обороны центры по психологической реабилитации демобилизованных военнослужащих: "Мы готовы оказать поддержку в этом вопросе".

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Версия на азербайджанском языке Ehtiyatda olan hərbçilərin psixoloji reabilitasiyası ilə bağlı mərkəzlərin yaradılması təklif olunub

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