Праздник армии-победителя: Свое слово мы сказали на поле боя

"Азербайджан — сильная страна, у нас могущественная армия".

"Азербайджан — сильная страна, у нас могущественная армия".

Об этом Report сказал военнослужащий специального назначения ВМФ, старший лейтенант Руслан Абаев.

Он сказал, что среди определяющих могущество государства факторов основную роль играют экономический рост и сильная армия:

"Сегодня мы можем с гордостью сказать, что помимо экономических и политических достижений, наша страна также добилась больших успехов в процессе строительства армии. Согласно международным рейтингам, азербайджанская армия - сильнейшая армия на Южном Кавказе. Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года день создания отдельного азербайджанского корпуса, 26 июня, был объявлен Днем Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Эта дата ежегодно отмечается как официальный государственный праздник. Сегодня заложенные во времена Азербайджанской Демократической Республики традиции азербайджанской армии сохраняются и развиваются. Это стало возможным в результате усилий великого лидера Гейдара Алиева и успешно продолжается Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым".

Р.Абаев отметил, что мировая общественность впервые увидела силу азербайджанской армии в апреле 2016 года, а ее мощь - во время 44-дневной Отечественной войны:

"Армия, отмечающая свое 105-летие, освободила наши земли от оккупации. Эта историческая победа была одержана, прежде всего, благодаря воле Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и проявленной нашей армией на поле боя отваге. Парад Победы, проведенный в Баку 10 декабря 2020 года, стал напоминанием врагам и их покровителям, что Азербайджанская армия – сильная армия".

Военный эксперт, полковник запаса Сахиб Шахвердиев отметил, что Азербайджан за последние годы значительно увеличил свой военный потенциал, в страну завезено самое современное вооружение, техника и оборудование. По его словам, Вооруженные силы Азербайджана в настоящее время входят в число сильнейших армий мира по материально-техническому оснащению и боеспособности: "Мир стал свидетелем силы азербайджанской армии в апрельских боях и во время операции при Гюннюте".

Прапорщик азербайджанской армии Гафар Бахадыров отметил, что не может быть большего счастья, чем вернуться победителем на исконные земли спустя 30 лет тоски. По его словам, операции, проведенные на условной государственной границе и в Карабахском экономическом районе после Отечественной войны, являются наглядным примером профессионализма азербайджанской армии:

"Есть поговорка: когда земля смешивается с водой, получается грязь, когда с кровью - Родина. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю здоровья нашим гази. Мы смогли отомстить за каждого нашего шехида, за азербайджанский народ. Победа, положившая конец тоске по нашим землям, подвели нас к знаменательному дню, когда над всеми оккупированными территориями был установлен суверенитет. Сейчас каждый гражданин Азербайджана полностью уверен, что армия должным образом защитит его от внешних и других угроз".