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    Правила пользования связью в чрезвычайных ситуациях будут применяться и в военных положениях

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "Правила построения, эксплуатации, обеспечения безопасности, предоставления распоряжения телекоммуникационным сетям специального назначения органов государственной власти".

    Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

    Согласно решению, должны быть предусмотрены запасные части как для чрезвычайных ситуаций, так и для военных положений во время построения телекоммуникационных сетей специального назначения. 

    В то же время, в дальнейшем особые правила для использования связи в чрезвычайных ситуациях будут также соблюдены и в военных положениях.

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