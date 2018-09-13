Правила пользования связью в чрезвычайных ситуациях будут применяться и в военных положениях

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "Правила построения, эксплуатации, обеспечения безопасности, предоставления распоряжения телекоммуникационным сетям специального назначения органов государственной власти".

Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, должны быть предусмотрены запасные части как для чрезвычайных ситуаций, так и для военных положений во время построения телекоммуникационных сетей специального назначения.

В то же время, в дальнейшем особые правила для использования связи в чрезвычайных ситуациях будут также соблюдены и в военных положениях.