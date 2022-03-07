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Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз

Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, в течение суток 23 раза подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции нашей армии в Геранбойском, Тертерском, Агд
Армия
7 марта 2022 г. 10:01
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз

Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, в течение суток 23 раза подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции нашей армии в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжалинском направлениях.

Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

"Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях. Среди личного состава и техники Азербайджанской Армии потерь нет.

В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - сообщили в минобороны.

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Версия на английском языке Positions of Azerbaijan Army subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

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