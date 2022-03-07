Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз

Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, в течение суток 23 раза подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции нашей армии в Геранбойском, Тертерском, Агд

Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, в течение суток 23 раза подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции нашей армии в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжалинском направлениях.

Как передает Report, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района на государственной границе подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

"Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях. Среди личного состава и техники Азербайджанской Армии потерь нет.

В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - сообщили в минобороны.