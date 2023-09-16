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Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии в Гядабейском районе подверглись обстрелу.
Армия
16 сентября 2023 г. 21:12
Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Гядабейском районе подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 16 сентября примерно в 19:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Джил Чямбярякского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Эйривенг Гядабейского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - добавили в ведомстве.

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