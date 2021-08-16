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Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу Подразделения вооруженных сил Армении 15 августа с 19:00 до 19:25 с позиций, расположенных в населенном пункте Зеркенд Басаркечарского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного п
Армия
16 августа 2021 г. 00:28
Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

Подразделения вооруженных сил Армении 15 августа с 19:00 до 19:25 с позиций, расположенных в населенном пункте Зеркенд Басаркечарского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме того, с 20:37 до 22:40 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, со стороны населенных пунктов Мухтаркенд и Гайбалы обстреливали из автоматов и пулеметов позиции наших подразделений в районе города Шуша.

Ответным огнем противник был подавлен. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Оперативная обстановка находятся под контролем наших подразделений.

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