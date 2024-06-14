Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу.

Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 14 июня в 07:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Хачик Сойланского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахура Шарурского района Нахчыванской АР.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - добавили в оборонном ведомстве.