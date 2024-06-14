О нас

Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу.
Армия
14 июня 2024 г. 09:03
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 14 июня в 07:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Хачик Сойланского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Ахура Шарурского района Нахчыванской АР.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - добавили в оборонном ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Army positions in Nakhchivan direction once again subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Naxçıvan istiqamətində mövqeləri yenidən atəşə tutulub

Самое читаемое

В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
В горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России
11 июня 2024 г. 08:07
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
Турция рассчитывает на скорейшее выполнение резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе
11 июня 2024 г. 01:01
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
Вице-президент Турции анонсировал двукратное снижение инфляции к концу года
11 июня 2024 г. 00:04
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан обсудил с главами СВР и Совбеза РФ азербайджано-армянскую нормализацию
10 июня 2024 г. 22:34
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
Парламент Армении рассмотрит отставку правительства 17 июня
10 июня 2024 г. 20:49
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у парламента 12 июня
10 июня 2024 г. 20:31
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра
10 июня 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi