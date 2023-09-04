Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

4 сентября в 11:20 позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями Вооруженных сил Армении.

4 сентября в 11:20 позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия расположенными напротив подразделениями вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям Азербайджанской армии в Ходжавендском направлении.



В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской армии, эти работы были немедленно остановлены.