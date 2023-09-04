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Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу 4 сентября в 11:20 позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями Вооруженных сил Армении.
Армия
4 сентября 2023 г. 13:12
Позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

4 сентября в 11:20 позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия расположенными напротив подразделениями вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.
Кроме того, незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям Азербайджанской армии в Ходжавендском направлении.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями Азербайджанской армии, эти работы были немедленно остановлены.

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Версия на английском языке MoD: Azerbaijani Army positions in direction of Nakhchivan came under fire again
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Naxçıvan istiqamətindəki mövqeləri yenidən atəşə tutulub

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