Позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении вновь подверглись интенсивному обстрелу

Позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении вновь подверглись интенсивному обстрелу.

Позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении вновь подверглись интенсивному обстрелу.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

С 10:00 14 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района вновь подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

"Подразделениями нашей Армии принимаются ответные меры.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений" - говорится в сообщении оборонного ведомства.