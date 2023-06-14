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Позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении вновь подверглись интенсивному обстрелу

Позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении вновь подверглись интенсивному обстрелу Позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении вновь подверглись интенсивному обстрелу.
Армия
14 июня 2023 г. 11:44
Позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении вновь подверглись интенсивному обстрелу

Позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении вновь подверглись интенсивному обстрелу.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

С 10:00 14 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района вновь подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

"Подразделениями нашей Армии принимаются ответные меры.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений" - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions in Nakhchivan direction once again subjected to intensive fire
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