Позиции армии Азербайджана в Нахчыванском направлении вновь подверглись интенсивному обстрелу.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
С 10:00 14 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздейен Ведийского района вновь подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
"Подразделениями нашей Армии принимаются ответные меры.
Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений" - говорится в сообщении оборонного ведомства.