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Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.
Армия
16 августа 2024 г. 08:46
Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 16 августа примерно в 03:20 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions in Nakhchivan direction subjected to fire
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