Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.
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Согласно информации, 16 августа примерно в 03:20 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.