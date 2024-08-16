Позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу

Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 16 августа примерно в 03:20 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении оборонного ведомства.