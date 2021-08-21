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Позиции Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу 21 августа с 12:30 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из разнокалиберного оружия периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдараб
Армия
21 августа 2021 г. 16:06
Позиции Азербайджанской армии в Нахчыванском направлении подверглись обстрелу

21 августа с 12:30 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из разнокалиберного оружия периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army’s positions in Nakhchivan direction subjected to fire
Версия на азербайджанском языке MN: "Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"

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