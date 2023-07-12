Позиции Азербайджанской армии в Лачыне и Кяльбаджаре подверглись обстрелу

12 июля с 13:50 до 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Гызылджыг Гаракильсинского района и Юхары Шорджа Басаркечарского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружи

12 июля с 13:50 до 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Гызылджыг Гаракильсинского района и Юхары Шорджа Басаркечарского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлениях населенных пунктов Минкенд Лачынского района и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Нашими подразделениями по всем упомянутым направлениям были приняты адекватные ответные меры.