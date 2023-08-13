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Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.
Армия
13 августа 2023 г. 18:47
Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 13 августа в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.

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