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Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу.
Армия
10 сентября 2022 г. 09:23
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что за прошедшие сутки подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кяльбаджарского района.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions in Kalbajar direction subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərdəki mövqeləri atəşə tutulub

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