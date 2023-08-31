Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 31 августа в 22:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - подчеркнули в оборонном ведомстве.