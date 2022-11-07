Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре вновь подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе подверглись обстрелу.

Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, 6 ноября с 19:35 до 21:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Безирхана Кяльбаджарского района.

"Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры", - отметили в оборонном ведомстве.