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Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре вновь подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре вновь подверглись обстрелу Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе подверглись обстрелу.
Армия
7 ноября 2022 г. 08:37
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре вновь подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, 6 ноября с 19:35 до 21:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Безирхана Кяльбаджарского района.

"Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры", - отметили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions in Kalbajar direction once again subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz yenidən atəşə tutulub

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