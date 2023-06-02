Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Агдаме подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Агдаме подверглись обстрелу.

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Агдаме подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

2 июня в 12:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зеркенд Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района.

Кроме того, примерно в 18:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.