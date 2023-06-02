О нас

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Агдаме подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Агдаме подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Агдаме подверглись обстрелу.
Армия
2 июня 2023 г. 20:16
Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Агдаме подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Агдаме подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

2 июня в 12:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зеркенд Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района.

Кроме того, примерно в 18:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər və Ağdamdakı mövqeləri atəşə tutulub

Самое важное

В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
30 мая 2023 г. 15:51
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
30 мая 2023 г. 10:33
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 19 раз
30 мая 2023 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо
29 мая 2023 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi