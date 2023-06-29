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Позиции азербайджанской армии в Ходжалинском направлении подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Ходжалинском направлении подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии в Ходжалинском направлении подверглись обстрелу.
Армия
29 июня 2023 г. 19:39
Позиции азербайджанской армии в Ходжалинском направлении подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Ходжалинском направлении подверглись обстрелу.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 29 июня в 18:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по указанному направлению.

"Наряду с этим, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Шушинском и Физулинском направлениях.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

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