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МО: Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли наши позиции в Шуше, Ходжавенде, Ходжалы и Агдаме

МО: Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли наши позиции в Шуше, Ходжавенде, Ходжалы и Агдаме С 17:10 27 ноября до 01:25 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Гараиман Басаркечярского района, Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из различного стрелкового
Армия
28 ноября 2022 г. 09:23
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования обстреляли наши позиции в Шуше, Ходжавенде, Ходжалы и Агдаме

С 17:10 27 ноября до 01:25 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Гараиман Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа Кяльбаджарского района, Астаф Дашкесанского района и Агдам Товузского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, с 19:35 27 ноября до 08:10 28 ноября члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Шушинском, Ходжавендском, Ходжалинском и Агдамском направлениях.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке MN: "Qanunsuz erməni silahlıları Şuşa, Xocavənd, Xocalı və Ağdamdakı mövqelərimizi atəşə tutub"

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