ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии

Подразделения вооруженных сил Армении с 16.15 часов 15 ноября до 04.30 часов 16 ноября с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Азизли, Заркенд, Ашагы Шорджа, Дере, Гёйсу, Пембек, Басаркечарского района, Чинарлы, Мосесгех, Юхары Ме

Подразделения вооруженных сил Армении с 16:15 15-го и до 04:30 16 ноября с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Азизли, Заркенд, Ашагы Шорджа, Дере, Гёйсу, Пембек, Басаркечарского района, Чинарлы, Мосесгех, Юхары Мехраб, Айгепар, Гулалы Шемшеддинского района и Джиль Чамбарекского района, с применением разнокалиберного стрелкового оружия подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Бармагбине Кялбаджарского района, Галакенд, Дарюрд, Новоивановка, Гаравалиляр Гедабекского района, Агбулаг, Агдам, Гаралар, Гоша, Коханаби, Гаджаллы, Алибейли, Эсрик Джардахан Товузского района и Кохнагышлаг Агстафинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"С целью пресечения боевой активности противника подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры. В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана", - сообщили в министерстве.