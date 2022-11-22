Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

22 ноября с 10:35 до 14:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении н

22 ноября с 10:35 до 14:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 22 ноября с 09:17 до 14:48 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Тертерском и Ходжалинском направлениях.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.