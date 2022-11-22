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Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу 22 ноября с 10:35 до 14:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении н
Армия
22 ноября 2022 г. 17:13
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу

22 ноября с 10:35 до 14:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 22 ноября с 09:17 до 14:48 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Тертерском и Ходжалинском направлениях.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun Füzuli, Şuşa, Xocavənd, Tərtər və Xocalıdakı mövqelərini atəşə tutub

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