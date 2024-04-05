Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении в целях подготовки почвы для очередных провокаций предприняли попытку проведения работ по инженерному усовершенствованию траншеи перед позициями азербайджанской армии в направлении населенных

5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении в целях подготовки почвы для очередных провокаций предприняли попытку проведения работ по инженерному усовершенствованию траншеи перед позициями азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гаджалы, Агбулаг, Агдам, Гаралар и Кёхне Гышлаг Товузского района, а также Галакенд Гедабейского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были немедленно остановлены.

Кроме того, примерно в 17:25 с позиций, расположенных в населенном пункте Чинарлы Бердского района, подверглись обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района.