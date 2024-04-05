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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу 5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении в целях подготовки почвы для очередных провокаций предприняли попытку проведения работ по инженерному усовершенствованию траншеи перед позициями азербайджанской армии в направлении населенных
Армия
5 апреля 2024 г. 18:35
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

5 апреля с 15:10 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении в целях подготовки почвы для очередных провокаций предприняли попытку проведения работ по инженерному усовершенствованию траншеи перед позициями азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гаджалы, Агбулаг, Агдам, Гаралар и Кёхне Гышлаг Товузского района, а также Галакенд Гедабейского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были немедленно остановлены.

Кроме того, примерно в 17:25 с позиций, расположенных в населенном пункте Чинарлы Бердского района, подверглись обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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