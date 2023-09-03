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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу Позиции азербайджанской армии в Дашкесанском и Шахбузском направлениях подверглись обстрелу.
Армия
3 сентября 2023 г. 08:37
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии в Дашкесанском и Шахбузском направлениях подверглись обстрелу.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

"2 сентября с 21:15 до 3 сентября 01:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнашли Басаркечярского района и Мартирос Пашалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Шада Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанных направлениях.

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Версия на английском языке Azerbaijani army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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