Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

С 21:20 22 декабря по 04:10 23 декабря подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Верхняя Шорча Басаркечарского района, вели обстрел из минометов и стрелкового оружия различного калибра позиций азербайд

С 21:20 22 декабря по 04:10 23 декабря подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Верхняя Шорча Басаркечарского района, вели обстрел из минометов и стрелкового оружия различного калибра позиций азербайджанской армии, дислоцированных в направлении населенных пунктов Зайлик, Базирхана и Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.