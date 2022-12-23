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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу С 21:20 22 декабря по 04:10 23 декабря подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Верхняя Шорча Басаркечарского района, вели обстрел из минометов и стрелкового оружия различного калибра позиций азербайд
Армия
23 декабря 2022 г. 09:35
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

С 21:20 22 декабря по 04:10 23 декабря подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Верхняя Шорча Басаркечарского района, вели обстрел из минометов и стрелкового оружия различного калибра позиций азербайджанской армии, дислоцированных в направлении населенных пунктов Зайлик, Базирхана и Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army positions subjected to fire 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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