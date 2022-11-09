Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

С 18:40 8 ноября до 02:20 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа, Азизли, Йухары Загалы Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелко

С 18:40 8 ноября до 02:20 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа, Азизли, Йухары Загалы Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы, Йеллиджа, Зяйлик, Загалы Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен миротворческий контингент Российской Федерации, обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.