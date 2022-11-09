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Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу С 18:40 8 ноября до 02:20 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа, Азизли, Йухары Загалы Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелко
Армия
9 ноября 2022 г. 09:35
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

С 18:40 8 ноября до 02:20 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа, Азизли, Йухары Загалы Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы, Йеллиджа, Зяйлик, Загалы Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен миротворческий контингент Российской Федерации, обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Illegal Armenian armed groups in Karabakh open fire on Azerbaijani Army positions
Версия на азербайджанском языке Qarabağdakı qanunsuz erməni silahlı dəstələri Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

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