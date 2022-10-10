Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Вечером 9 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов верхние Загалы, Истису, Верхняя Шорджа и Джил Басаркечарского района, обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Алибайрамлы, Истису и Зейлик Кяльбаджарского района, Новоивановка Гедабекского района, используя стрелковое оружие различного калибра.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Подразделения Азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.