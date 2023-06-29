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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу 28 июня с 22:35 до 23:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа Басаркечярского района и Араздеян Вединского района подвергли интенсивному обстрелу из огнестрельного оружия разного калибра позиции аз
Армия
29 июня 2023 г. 08:49
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

28 июня с 22:35 до 23:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа Басаркечярского района и Араздейен Ведийского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Зяйлик и Истису Кяльбаджарского района, а также Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Кроме того, с 23:55 28 июня до 00:50 29 июня члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Шушинского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры", - отмечается в сообщении ведомства.

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