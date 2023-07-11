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МО: Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана, Ходжалы и Ходжавенда подверглись обстрелу

МО: Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана, Ходжалы и Ходжавенда подверглись обстрелу 10 июля с 17:10 до 20:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Араздейен Ведийского района и Гыгы Кафанского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в напра
Армия
11 июля 2023 г. 09:54
МО: Позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана, Ходжалы и Ходжавенда подверглись обстрелу

10 июля с 17:10 до 20:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Араздейен Ведийского района и Гыгы Кафанского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района и Нюргют Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении Ходжалинского и Ходжавендского районов.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

В то же время члены незаконных армянских вооруженных формирований пытались установить долговременные укрепления напротив позиций Азербайджанской армии, расположенных в Ходжалинском, Ходжавендском и Кельбаджарском районах.

В результате неотложных мер, принятых азербайджанскими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani positions in Nakhchivan, Khojaly, and Khojavand come under fire
Версия на азербайджанском языке MN: "Naxçıvan, Xocalı və Xocavənd istiqamətlərində mövqelərimiz atəşə tutulub"

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