Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в трех направлениях

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в трех направлениях.

С вечера 30 июля и в течении ночи 31 июля подразделения Вооруженных сил Армении подвергли интенсивному огню из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлениях Гедабекского и Кельбаджарского районов государственной границы

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме того, позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Амиранлар Ходжавендского района, были обстреляны из стрелкового оружия различного калибра и снайперских винтовок со стороны незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы.

В указанных направлениях нашими подразделениями приняты адекватные ответные меры.