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Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в трех направлениях

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в трех направлениях Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в трех направлениях.
Армия
31 июля 2022 г. 11:21
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу в трех направлениях

С вечера 30 июля и в течении ночи 31 июля подразделения Вооруженных сил Армении подвергли интенсивному огню из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлениях Гедабекского и Кельбаджарского районов государственной границы

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме того, позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Амиранлар Ходжавендского района, были обстреляны из стрелкового оружия различного калибра и снайперских винтовок со стороны незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы.

В указанных направлениях нашими подразделениями приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Ministry: Positions of Azerbaijani Army came under fire from 3 directions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri üç istiqamətdə atəşə tutulub

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