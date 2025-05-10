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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Чямбярякского направления

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Чямбярякского направления 10 мая в 09:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Чямбярякского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.
Армия
10 мая 2025 г. 11:34
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Чямбярякского направления

10 мая в 09:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении Чямбярякского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В Минобороны также выразили отношение к распространенной армянской стороной информации о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии населенного пункта Ханазах и повреждении жилого дома.

"Министерство обороны Армении пытается сформировать у международной общественности ложное мнение и подготовить почву для очередной провокации. Данное заявление не соответствует действительности и носит дезинформационный характер. Заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам. Вооруженными силами Азербайджана были предприняты лишь адекватные ответные меры в указанном направлении", - отмечается в сообщении. 

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