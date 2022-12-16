Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

16 декабря с 17:20 до 18:15 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Готурбулаг Чямбярякского района и Юхары Шорджа Басаркечярского района, из разнокалиберного оружия непрерывно обстреливали позиции

16 декабря с 17:20 до 18:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Готурбулаг Чемберекского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гёйялли Гедабекского района и Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Кроме того, 16 декабря с 16:05 до 18:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.