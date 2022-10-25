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Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.
Армия
25 октября 2022 г. 08:54
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, с 22:20 24 октября до 01:45 25 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, Зеркенд Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису, Демирчидам, Истибулаг Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.

"Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - добавили в оборонном ведомстве.

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