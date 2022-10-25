Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, с 22:20 24 октября до 01:45 25 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, Зеркенд Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису, Демирчидам, Истибулаг Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.

"Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - добавили в оборонном ведомстве.