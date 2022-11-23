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Позиции армии Азербайджана в направлении города Шуша подверглись обстрелу

Позиции армии Азербайджана в направлении города Шуша подверглись обстрелу С 22:15 22 ноября до 01:15 23 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской а
Армия
23 ноября 2022 г. 10:25
Позиции армии Азербайджана в направлении города Шуша подверглись обстрелу

С 22:15 22 ноября до 01:15 23 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 22 ноября с 15:48 до 18:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении города Шуша и Тертерского района.

"Подразделениями армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", сообщили в пресс-службе военного ведомства.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions subjected to fire 
Версия на азербайджанском языке Erməni silahlıları Azərbaycan Ordusunun Şuşa istiqamətində yerləşən mövqelərini atəşə tutub

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