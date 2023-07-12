Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

12 июля в 09:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Шушинского района.

12 июля в 09:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, с 10:50 до 12:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Забух Лачинского района.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.