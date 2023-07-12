О нас

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу 12 июля в 09:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Шушинского района.
Армия
12 июля 2023 г. 13:53
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

12 июля в 09:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, с 10:50 до 12:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Забух Лачинского района.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Şuşa və Laçındakı mövqeləri atəşə tutulub

Другие новости из категории

Личный состав Минобороны посетил II Аллею шехидов
ФотоЛичный состав Минобороны посетил II Аллею шехидов
12 июля 2023 г. 12:47
Минобороны об официальном визите министра обороны Израиля в Азербайджан
Минобороны об официальном визите министра обороны Израиля в Азербайджан
12 июля 2023 г. 12:40
Личные вещи Полада Гашимова переданы в музей
ФотоЛичные вещи Полада Гашимова переданы в музей
12 июля 2023 г. 12:40
Руководство Национального университета обороны находится с визитом в Турции
ФотоРуководство Национального университета обороны находится с визитом в Турции
12 июля 2023 г. 10:19
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Шушинского и Лачынского районов
12 июля 2023 г. 09:20
Минуло три года с Товузских боев
Минуло три года с Товузских боев
12 июля 2023 г. 00:00
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
11 июля 2023 г. 22:34
Предотвращено создание фортификационных сооружений незаконными армянскими вооруженными формированиями
Предотвращено создание фортификационных сооружений незаконными армянскими вооруженными формированиями
11 июля 2023 г. 22:27
Президент: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий
Президент: Мы должны поднять уровень наших Вооруженных сил до уровня самых передовых армий
11 июля 2023 г. 19:02
Президент: Сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают еще большим военным потенциалом
Президент: Сегодня Вооруженные силы Азербайджана обладают еще большим военным потенциалом
11 июля 2023 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi