Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

13:52

За минувшие сутки позиции Азербайджанской армии 8 раз подверглись обстрелу со стороны армянских вооруженных формирований.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

7 из них произошли в результате периодического обстрела позиций Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском, Гедабекском, Товузском и Лачынском направлениях из разнокалиберного стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского, Чямбярякского, Товузгалинского и Горисского районов на азербайджано-армянской государственной границе.

Оставшийся 1 случай связан с обстрелом членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, позиций Азербайджанской Армии, дислоцированных в направлениях Кяльбаджарского района.

Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской Армии нет.

Во всех случаях подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.

О вооруженном инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

Сообщаем, что вся ответственность за возникшую в последнюю время напряженность на азербайджано-армянской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.