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Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу

Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу С 15:00 5 марта до 03:10 6 марта позиции Азербайджанской армии подвергались обстрелу 19 раз.
Армия
6 марта 2023 г. 10:30
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу

С 15:00 5 марта до 03:10 6 марта позиции Азербайджанской армии подвергались обстрелу 19 раз.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Ашагы Шорджа, Азизли, Зяркенд, Йухары Загалы Басаркечярского района и в Чемберекском направлении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов позиции Азербайджанской армии в населенных пунктах Астаф Дашкесанского района, Йеллиджа, Моллабайрамлы, Йухары Айрым Кяльбаджарского района и Гёйалли Гедабейского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении города Шуша.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army Units subjected to fire from mortars
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun bölmələrini minaatanlardan atəşə tutub

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