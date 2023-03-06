Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу

С 15:00 5 марта до 03:10 6 марта позиции Азербайджанской армии подвергались обстрелу 19 раз.

С 15:00 5 марта до 03:10 6 марта позиции Азербайджанской армии подвергались обстрелу 19 раз.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Ашагы Шорджа, Азизли, Зяркенд, Йухары Загалы Басаркечярского района и в Чемберекском направлении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов позиции Азербайджанской армии в населенных пунктах Астаф Дашкесанского района, Йеллиджа, Моллабайрамлы, Йухары Айрым Кяльбаджарского района и Гёйалли Гедабейского района.



Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении города Шуша.



Подразделениями Азербайджанской армии были приняты ответные меры.