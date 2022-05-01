Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия

30 апреля в 20:55 вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии в поселке Зейлик Кельбаджарского района с государственной границы в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района.

30 апреля в 20:55 вооруженные силы Армении с позиций на государственной границе в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в поселке Зейлик Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и технике нашей армии нет.

В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями", - отмечает ведомство.