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Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия

Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия 30 апреля в 20:55 вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии в поселке Зейлик Кельбаджарского района с государственной границы в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района.
Армия
1 мая 2022 г. 09:43
Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия

30 апреля в 20:55 вооруженные силы Армении с позиций на государственной границе в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в поселке Зейлик Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и технике нашей армии нет.

В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями", - отмечает ведомство.

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Версия на английском языке Armenian army fires at Azerbaijani positions in Kalbajar district with large-caliber weapons
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər istiqamətində mövqelərimiz iriçaplı silahlardan atəşə tutulub

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