Позиции Азербайджанской армии в Кельбаджаре были обстреляны из крупнокалиберного оружия

30 апреля в 20:55 вооруженные силы Армении с позиций на государственной границе в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в поселке Зейлик Кяльбаджарского района.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
"Нашими подразделениями были приняты адекватные ответные меры. Потерь среди личного состава и технике нашей армии нет.
В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями", - отмечает ведомство.