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Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района

Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района Подразделения ВС Армении 18 февраля в 22:30 без причины обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района с позиций государственной границы в населенном пункте Гюляли Товузгалинского района.
Армия
18 февраля 2022 г. 23:45
Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района

Подразделения ВС Армении 18 февраля в 22:30 без причины обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района с позиций государственной границы в населенном пункте Гюляли Товузгалинского района.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Соответствующие меры приняты частями нашей армии, расположенными на этом направлении.

Потерь в личном составе и технике в рядах армии Азербайджана нет.

В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативные условия находятся под полным контролем наших подразделений.

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