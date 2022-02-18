Позиции Азербайджана были обстреляны в направлении Товузского района

Подразделения ВС Армении 18 февраля в 22:30 без причины обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района с позиций государственной границы в населенном пункте Гюляли Товузгалинского района.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.
Соответствующие меры приняты частями нашей армии, расположенными на этом направлении.
Потерь в личном составе и технике в рядах армии Азербайджана нет.
В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативные условия находятся под полным контролем наших подразделений.