Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Хезинавар Герусского района и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачынского района и Тезекенд Дашкесанского района.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - отметили в ведомстве.