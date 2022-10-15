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Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.
Армия
15 октября 2022 г. 10:17
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

С вечера 14 октября до ночи 15 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Хезинавар Герусского района и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Гаджилар Лачынского района и Тезекенд Дашкесанского района.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - отметили в ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani army positions subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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