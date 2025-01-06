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ВС Армении вновь обстреляли позиции армии Азербайджана в Лачыне

ВС Армении вновь обстреляли позиции армии Азербайджана в Лачыне 6 января около 14:10 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Дыг Горисского района вновь обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Забух Лачынского района.
Армия
6 января 2025 г. 15:34
ВС Армении вновь обстреляли позиции армии Азербайджана в Лачыне

ВС Армении вновь обстреляли позиции армии Азербайджана в Лачынском направлении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Инцидент произошел 6 января около 14:10, обстрел велся с позиции армянских ВС в направлении села Дыг Горисского района по азербайджанским позициям в направлении населенного пункта Забух Лачынского района, сообщили в ведомстве.

Ранее сегодня в Минобороны сообщили об обстреле 5 января азербайджанских позиций в направлении населенных пунктов Забух и Джагазур Лачынского района.

"В последние дни подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреливали азербайджанские позиции, и все эти случаи были должным образом зарегистрированы", - добавили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army positions in Lachin direction subjected to fire again
Версия на азербайджанском языке Laçın istiqamətində Azərbaycan Ordusunun mövqeləri yenidən atəşə tutulub

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